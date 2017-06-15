Путина удивил уровень зарплат учителей в российских регионах

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о низких зарплатах учителей в российских регионах. По словам российского лидера, была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средним экономическим показателям.

Как отметил Путин, на практике происходит следующее: деньгами учителей и определением уровня их заработной платы занимается непосредственно школа. Именно она определяет штатные расписания, а также доплаты к окладу.

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем, но не ясно, почему иногда в два и в три раза (зарплата — ред.) меньше», — отметил Путин в ходе прямой линии.

Президент выразил надежду, что руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, обратит внимание на эту проблему.

Путин добавил, что необходимо обозначить минимальное соотношение между уровнем дохода молодых специалистов и тех, кто имеет большой стаж, передает RT.