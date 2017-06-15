Путин сравнил падение рождаемости в 90-е годы с потерями в Великой Отечественной

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в нашей стране. Так, российский лидер сравнил падение рождаемости в 90-е годы с потерями в Великой Отечественной войне.

Как отметил Путин в ходе прямой линии, российские власти сделали многое, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый и позитивный характер и добились реального, серьезного результата.

«У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах», — отметил глава государства.

Говоря о тенденциях, Путин подчеркнул, что самый большой ущерб с точки зрения демографического развития страна понесла во время Великой Отечественной войны. Так, в 1943-44 гг. снижение рождаемость по сравнению с довоенными годами составило 60%. Тогда в РСФСР родилось не больше одного миллиона детей. В девяностых годах в стране родилось 1 млн 200 тыс. детей.

«По сути это сопоставимо с потерями Великой отечественной», — отметил российских лидер, передает RT.