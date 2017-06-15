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Россия
Путин: Власти работают над обеспечением транспортной доступности в России
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Путин: Власти работают над обеспечением транспортной доступности в России

13:36  15 Июня 2017  /обновлено: 14:01  15 Июня 2017
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Путин: Власти работают над обеспечением транспортной доступности в РФ

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о транспортной доступности в России. По его словам, россияне должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столицу.

Как отметил Путин, власти РФ на протяжении нескольких лет работают над тем, чтобы восстановить развитие транспортной сети и поставить ее на совершенную базу.

Для Дальнего Востока и Восточной Сибири проблемы с транспортной доступностью наиболее ощутимы. Было создано семь казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутренних, межрегиональных перевозок. Деятельность таких компаний, как и их количество, будет расширена на другие регионы РФ, отметил Путин в ходе прямой линии.

#путин #прямая линия
Тимур Румянцев
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