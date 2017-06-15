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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о перспективах улучшений отношений РФ с Соединенными Штатами после предстоящих переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, существуют позитивные примеры позитивного сотрудничества между двумя государствами.

Как отметил Путин, «обмениваться колкостями, обижать друг друга и оскорблять» — это самый плохой путь, потому что тогда страны вообще ни о чем не договорятся.

«Мы должны вместе работать с борьбой с бедностью в мире», — отметил российский лидер.

Говоря о горячих точках, Путин подчеркнул, что РФ и США вместе работали над решением иранской ядерной проблемы, в результате странам удалось договориться.

«Значит есть позитивные примеры нашего сотрудничества», — подчеркнул президент.

Путин также затронул сирийскую проблему и ситуацию в целом на Ближнем Востоке. По его словам, очевидно, что без совместной конструктивной работы ничего не получится