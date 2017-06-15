Путин рассказал об уроках, полученных российской армией в Сирии

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, какие уроки вынесли ВС РФ во время военной операции в Сирии. По словам российского лидера, российский оборонно-промышленный комплекс извлек огромную пользу.

Так, применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих систем вооружения. Как отметил Путин, представители российских предприятий напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия, смотрят как это происходит, вносят коррективы.

Что касается самих Вооруженных сил, российский лидер отметил, что был получен бесценный опыт использования новейшего оружия в боевых условиях.

«У нас Вооруженные силы приобрели даже другое качество», — добавил Путин.