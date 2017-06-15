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Россия
Путин ответил на вопрос о возможности распространить реновацию на всю Россию
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Путин ответил на вопрос о возможности распространить реновацию на всю Россию

15:09  15 Июня 2017  /обновлено: 15:19  15 Июня 2017
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Путин ответил на вопрос о возможности распространить реновацию на всю Россию

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, не стоит ли разработать закон о реновации для все страны, которым также могли бы воспользоваться те регионы, которые завершили досрочное переселение из аварийного жилья.

«Конечно, хотелось бы это сделать», — сказал президент. 

Как отметил Путин, объем аварийного жилья равен 2% от всего жилого фонда, что является колоссальной проблемой. 

По словам российского лидера, Москва на реновацию выделяет деньги из своего бюджета и будет тратить на эту программу 100 млрд рублей в год. 

«Мы можем сказать регионам — да, делайте, — пояснил Путин. —  Но они же не в состоянии этого сделать, у них нет таких денег».

Президент подчеркнул, что необходимо думать над тем, как к этому подойти.  

 

#путин #прямая линия
Тимур Румянцев
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