Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин рассказал, куда бы отправился на машине времени
Triangle Created with Sketch.

Путин рассказал, куда бы отправился на машине времени

15:32  15 Июня 2017  /обновлено: 15:39  15 Июня 2017
182

Путин рассказал, куда бы отправился на машине времени

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на «недетский» вопрос, куда бы отправился на машине времени. Как отметил российский лидер, ему было бы интересно пронаблюдать, как строилась Россия, как строился Санкт-Петербург, как «наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне».

«Мне очень хотелось бы почувствовать, услышать и увидеть, как принимались судьбоносные решения для развития России», — сказал глава государства.

Говоря о будущем, Путин отметил, что такая машина времени существует. По его словам, этот предмет называется история. Путин призвал тщательно и объективно оценивать историю, чтобы понять, как нужно действовать для строительства будущего.

 

 

#путин #прямая линия
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть