Путин рассказал, куда бы отправился на машине времени

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на «недетский» вопрос, куда бы отправился на машине времени. Как отметил российский лидер, ему было бы интересно пронаблюдать, как строилась Россия, как строился Санкт-Петербург, как «наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне».

«Мне очень хотелось бы почувствовать, услышать и увидеть, как принимались судьбоносные решения для развития России», — сказал глава государства.

Говоря о будущем, Путин отметил, что такая машина времени существует. По его словам, этот предмет называется история. Путин призвал тщательно и объективно оценивать историю, чтобы понять, как нужно действовать для строительства будущего.