Путин — Газзаеву: Будем мы в футбол играть?

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами задал вопрос заслуженному тренеру России Валерию Газзаеву, «будем ли мы играть в футбол» в преддверии Чемпионата мира.

«А можно мне один блиц-вопрос задать, я вижу Газзаева напротив, — сказал российский лидер и спросил его. — Будем мы в футбол играть, или нет?».

Газзаев выразил надежду, что новая российская сборная удачно сыграет на Кубке конфедераций — 2017.