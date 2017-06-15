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Спорт
Путин — Газзаеву: Будем мы в футбол играть?
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Путин — Газзаеву: Будем мы в футбол играть?

15:48  15 Июня 2017  /обновлено: 15:55  15 Июня 2017
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Путин — Газзаеву: Будем мы в футбол играть?

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами задал вопрос заслуженному тренеру России Валерию Газзаеву, «будем ли мы играть в футбол» в преддверии Чемпионата мира.

«А можно мне один блиц-вопрос задать, я вижу Газзаева напротив, — сказал российский лидер и спросил его. — Будем мы в футбол играть, или нет?».

Газзаев выразил надежду, что новая российская сборная удачно сыграет на Кубке конфедераций — 2017.

 

 

 

#путин #прямая линия
Тимур Румянцев
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