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Россия
Путин ответил на вопрос, увеличат ли срок службы в армии
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Путин ответил на вопрос, увеличат ли срок службы в армии

15:58  15 Июня 2017  /обновлено: 16:03  15 Июня 2017
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Путин ответил на вопрос, увеличат ли срок службы в армии

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами ответил на вопрос, будет ли продлен срок службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Российский лидер назвал соответствующий вопрос непонятным.

«Если имеется в виду служба по призыву, то не будет, — сказал глава государства. — Если имеется в виду срок службы офицеров, то надо подумать, я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен».

Как отметил Путин, необходимо серьезно подойти к этому вопросу, проанализировав все «за» и «против». Президент добавил, что в целом это возможно.

 

#путин #прямая линия
Тимур Румянцев
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