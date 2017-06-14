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Новости Сирии
США участвуют в переброске ключевых фигур ИГИЛ из Ракки
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США участвуют в переброске ключевых фигур ИГИЛ из Ракки

17:07  14 Июня 2017
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США участвуют в переброске ключевых фигур ИГИЛ из Ракки

Ракка, 14 июня. Представители сирийских властей заявили, что силы международной коалиции во главе с США находятся в тесном контакте с лидерами «Исламского государства»*.

Источник отметил, что недавно коалиция США и курдские ополченцы СДС, участвующие в штурме Ракки, позволили выйти из города 120 боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отряд направился в населенный пункт Сухне для того, чтобы создать дополнительное напряжение в районе Пальмиры.

США участвуют в переброске ключевых фигур ИГИЛ из Ракки

Ранее отмечалось, что крупная автоколонна террористов выехала из Ракки в направлении осажденного Дейр эз-Зора, также появлялись сведения, что вертолеты ВВС США эвакуировали из города высокопоставленных командиров «Халифата», сообщает источник в правительстве САР.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #игил #ракка
Алексей Громов
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