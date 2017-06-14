Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Jaguar показал новый универсал XF Sportbrake
Triangle Created with Sketch.

Jaguar показал новый универсал XF Sportbrake

17:19  14 Июня 2017
593

Jaguar показал новый универсал XF Sportbrake

Лондон, 14 июня. Компания Jaguar показала новый универсал XF Sportbrake, созданный на базе седана Jaguar FX.

Автомобиль получил увеличенный до 565 литров багажник, а также панорамную крышу площадью в 1,6 кв.м. Новая модель Jaguar будет доступна как с задним, так и с полным приводом.

Универсал XF Sportbrake получил встроенный ионизатор воздуха, а также систему мониторинга усталости водителя, которая вошла в доступный список систем безопасности. Панорамная крыша авто и дверь багажника управляется с помощью жестов. Кроме того, владелец XF Sportbrake получил водонепроницаемый браслет, который заменяет ключ от авто.

Продажи нового Jaguar начнутся в течение 2017 года. Модель доступна в комплектациях Pure, Prestige, R-Sport, S и Portfolio.

#jaguar
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть