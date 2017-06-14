Jaguar показал новый универсал XF Sportbrake

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Лондон, 14 июня. Компания Jaguar показала новый универсал XF Sportbrake, созданный на базе седана Jaguar FX.

Автомобиль получил увеличенный до 565 литров багажник, а также панорамную крышу площадью в 1,6 кв.м. Новая модель Jaguar будет доступна как с задним, так и с полным приводом.

Универсал XF Sportbrake получил встроенный ионизатор воздуха, а также систему мониторинга усталости водителя, которая вошла в доступный список систем безопасности. Панорамная крыша авто и дверь багажника управляется с помощью жестов. Кроме того, владелец XF Sportbrake получил водонепроницаемый браслет, который заменяет ключ от авто.

Продажи нового Jaguar начнутся в течение 2017 года. Модель доступна в комплектациях Pure, Prestige, R-Sport, S и Portfolio.