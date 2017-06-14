«Зенит» заинтересован в звезде «Галатасарая»

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Санкт-Петербург, 14 июня. Петербургский «Зенит» рассматривает вариант приобретения вингера «Галатасарая» Брумы, сообщает источник Федерального агентства новостей».

22-летний португалец стал игроком турецкого клуба как раз во время работы там нового наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини.

По словам источников, итальянский специалист уже сообщил руководству клуба о желании заполучить одного из лидеров «Галатасарая». Проблемой может стать высокая стоимость полузащитника — за него боссы турецкого клуба хотят выручить порядка 35 млн евро. В минувшем сезоне Брума провел 37 матчей в футболке «Галатасарая», забил 11 мячей и 8 раз ассистировал партнерам.