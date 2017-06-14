Анисина просит Путина остановить травлю ее семьи

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Москва, 14 июня. Супруга актера Никиты Джигурды Марина Анисина написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит защитить ее семью от нападок журналистов и травли.

В послании президенту бывшая фигуристка напомнила о первой встрече с ним в Елисейском дворце у Жака Ширака. «Я взываю к Вам, потому что вокруг меня и отца моих детей не утихают беспрецедентные клевета и ложь, распространенные жалкими до рейтинга СМИ и ТВ», — пишет она.

Анисина утверждает, что ее семья неоднократно сталкивалась с угрозами и попытками шантажа со стороны СМИ. По ее словам, телевизионщики приглашали пару на съемки программ, грозя в противном случае «вылить еще больше информационных помоев». Все попытки добиться возбуждения уголовного дела по факту обвинений в адрес эпатажного актера Джигурды ни к чему не привели, передает Дни.Ру.

В конце письма автор призывает Путина «остановить беспредел» со стороны журналистов. «По-женски молю вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в маше мужское благородство», — резюмировала она.