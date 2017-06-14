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Новороссия
В Донбасс направили комиссию СБУ для расследования дезертирства и хищений в ВСУ
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В Донбасс направили комиссию СБУ для расследования дезертирства и хищений в ВСУ

17:39  14 Июня 2017
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В Донбасс направили комиссию СБУ для расследования дезертирства и хищений в ВСУ

Луганск, 14 июня. В Донбасс прибыла комиссия СБУ, которая  расследует факты хищения горюче-смазочных материалов и дезертирства в рядах ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, комиссия, состоящая из сотрудников Службы безопасности Украины прибыли в зону ответственности 14-й бригады ВСУ.

«Сотрудники СБУ расследуют многочисленные факты хищения военного имущества, вооружения и военной техники. Уже заведено 11 уголовных дел по факту хищения горюче-смазочных материалов, и 35 – по случаям самовольного оставления мест несения службы военнослужащими 14-й бригады», — сообщил Марочко.

Он также напомнил, что в мае СБУ завела ряд уголовных дел на офицеров 24-й бригады ВСУ по фактам незаконного вывоза оружия из зоны конфликта в Донбассе.

#всу #донбасс #лнр #сбу
Алексей Громов
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