Ученые: Картошка фри вдвое повышает риск смерти

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Нью-Йорк, 14 июня. Американские ученые назвали продукт, который вдвое увеличивает риск ранней смерти. Достаточно всего двух порций в неделю, чтобы подвергнуть человека серьезной опасности.

В течение восьми лет эксперты наблюдали за 4400 американцами в возрасте от 45 до 79 лет. За время исследования среди респондентов скончались 236 человек. Изучив пищевой рацион покойных, эксперты обнаружили необычную особенность. Все они были любителями картошки.

При этом не имеет значения, идет ли речь о картошке фри или просто жареном картофеле. Само по себе блюдо смерть не приносит, однако любовь к жареной картошке указывает на то, что человек привык к нездоровому меню и ведет неправильный образ жизни.