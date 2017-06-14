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Ученые: Картошка фри вдвое повышает риск смерти
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Ученые: Картошка фри вдвое повышает риск смерти

17:01  14 Июня 2017
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Ученые: Картошка фри вдвое повышает риск смерти

Нью-Йорк, 14 июня. Американские ученые назвали продукт, который вдвое увеличивает риск ранней смерти. Достаточно всего двух порций в неделю, чтобы подвергнуть человека серьезной опасности.

В течение восьми лет эксперты наблюдали за 4400 американцами в возрасте от 45 до 79 лет. За время исследования среди респондентов скончались 236 человек. Изучив пищевой рацион покойных, эксперты обнаружили необычную особенность. Все они были любителями картошки.

Ученые: Картошка фри вдвое повышает риск смерти

При этом не имеет значения, идет ли речь о картошке фри или просто жареном картофеле. Само по себе блюдо смерть не приносит, однако любовь к жареной картошке указывает на то, что человек привык к нездоровому меню и ведет неправильный образ жизни.

#картошка фри
Дима Оленин
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