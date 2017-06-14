Два человека погибли при крушении самолета в Нью-Мексико

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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства крушения самолета в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Согласно предварительным данным, двухмоторный самолет разбился после взлета с аэродрома. В результате аварии погибли 39-летний мужчина и его 13-летний сын.

Напомним, ранее стало известно о том, что при крушении самолета в штате Калифорния погибли два человека.