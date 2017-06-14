Стало известно, когда и на сколько подорожает проезд в московских электричках

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Москва, 14 июня. Стоимость проезда в электричках подорожает с 1 июля на 2 рубля при поездке по Москве и на 1,5 рубля за пределами столицы, городские власти приняли соответствующее постановление.

Цена билета в границах старой Москвы подорожает до 34 рублей, за пределами российской столицы с 1 июля стоимость составит 22 рубля, распоряжение опубликовано на портале мэра Москвы. По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова, последний раз тарифы на пригородные поезда пересматривались 1 января прошлого года. Согласно постановлению местных властей, тарифы могут пересмотреть в январе 2019 года, пишет РИАМО.