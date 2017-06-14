Сирия: боевики обстреляли ракетами жилой квартал Алеппо, есть жертвы
Дамаск, 14 июня. Боевики обстреляли ракетами один из районов города Алеппо в Сирии. По информации агентства САНА, в результате нападения погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Согласно приведенной информации, обстрел произошел в ночь на среду. Ряд жилых домов также получил повреждения.
Как сообщает агенство, нападение боевиков — очередное нарушение меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской республике.
Напомним, ранее вертолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации обеспечили прорыв линии обороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* на востоке провинции Хама.