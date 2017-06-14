Минтруд РФ определил размер пособий по безработице на 2018 год

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Москва, 14 июня. В 2018 году пособия по безработице останутся на прежнем уровне, заявили в Минтруд РФ.

В пресс-службе ведомства опубликовали законопроект, в котором говорится о том, что в 2018 году размер пособий по безработице останется на прежнем уровне.

«Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей», — отметили в министерстве.

Минимальная величина пособия составит 850 рублей, а максимальная — 4900 рублей.

Ранее в министерстве труда России назвали регион страны с самым большим долгом по зарплате.