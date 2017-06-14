Сирия: Анкара обеспокоена поставками американского оружия курдам в Ракке

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Анкара, 14 июня. Власти Турции всерьез обеспокоены действиями сил самообороны сирийских курдов (YPG) в Сирии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, члены YPG, которую Анкара связывает с запрещенной Рабочей партией Курдистана, не передали занятые ими территории арабам, как было условлено ранее.

Кроме того, турецкие власти выражают беспокойство в связи с решением США привлечь курдов к освобождению сирийского города Ракка, захваченного «Исламским государством»*. В настоящее время Соединенные Штаты поставляют оружие бойцам YPG.

«Мы сразу заявили, что не примем участие в операции в Ракке, если они в ней будут участвовать. США обещали, что YPG не будут использовать оружие против Турции и уйдут. Однако наше беспокойство сохраняется», — отметил Калын.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.