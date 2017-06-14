Китайский спутник признали невиновным в холодной весне и дождливом лете

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Москва, 14 июня. Неделю назад в российских СМИ на радость конспирологам появилась новость о том, будто на необычайно холодную весну и дождливое начало лета в городах России может влиять китайский спутник квантовой связи Мо-дзы. Выдвинутую журналистами версию прокомментировали для Федерального агентства новостей ведущие метеорологи России и мира.

Китайский спутник квантовой связи Мо-дзы, разработка которого началась в 2011 году, вышел в космос менее года назад для проведения экспериментов по квантовой телепортации на рекордно большие расстояния. Портал planet-today.ru и некоторые другие СМИ связали работу оборудования спутника с климатическими аномалиями на Земле. Согласно сообщениям журналистов, примерно на той же высоте, где работает спутник, зафиксировано десятикратное увеличение количества отрицательно заряженных атмосферных частиц, что якобы могло сказаться на погоде. Учитывая то, что источники информации в новости не указывались, мы попросили прокомментировать это заявление экспертов в области метеорологии.

«Такие версии рождаются в среде людей, которые к прогнозированию и метеорологии имеют поверхностное отношение, — считает проректор Российского государственного гидрометеорологического университета Андрей Крылов. — Если в обществе будет популяризироваться наша наука, то подобные вопросы сойдут на нет».

Заместитель директора регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации в Китае Ванг Мейхуа и вовсе не слышала о вероятном влиянии спутника, запущенного ее страной, на погоду в городах России.

Свою версию необычно холодной погоды весной этого года (мы помним, как в мае выпал снег в Москве, Петербурге, Крыму и другие регионах страны, для которых такое поведение погоды нехарактерно) привел нам профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

«Похолодали поверхностные воды Арктики, которую не зря называют «кухней погоды». Более того, по данным экспедиции Аргос, похолодали глубинные воды Атлантики, поэтому в наших краях существенного потепления не предвидится», — заявил ученый в разговоре с ФАН.

Возвращаясь к китайскому спутнику, добавим, что в случае успеха Мо-дзы Китай планирует отправить в космос другие космические аппараты такого же назначения, а к 2030 году создать глобальную сеть квантовой связи.