Спасибо, что вы есть: Трамп собрал себе кабмин из подхалимов и льстецов

В Избранное

Скопировать

На первом заседании кабинета министров Трампа в этот понедельник прозвучало так много щедрых похвал и комплиментов в адрес президента, что это подняло на уши все соцсети и стало поводом для смеха среди демократов.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Почему кабинет подхалимов — большая проблема для Трампа», опубликованной The Washington Post.

По одному, начиная с вице-президента Пенса, члены правительства произносили речи, в которых в основном хвалили Трампа и благодарили его за предоставленные возможности.

Пенс сказал: «Самая большая честь в моей жизни — быть вице-президентом при президенте, который держит слово, данное американскому народу».

Глава департамента здравоохранения и социальных служб Том Прайс заявил: «Я не могу в достаточной мере отблагодарить вас за те привилегии, которые вы мне дали, и за уверенное лидерство, которое вы демонстрируете».

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус превзошел всех, поблагодарив Трампа «за предоставленную возможность и благословение служить вашим политическим задачам и американскому народу».

В сочетании с камерами в зале действо напоминало постановку «Короля Лира».

Должно быть, Трампу приятно слышать похвалы. С другой стороны, эксперты сходятся в том, что все эти комплименты больше помогают людям, которые их делают, нежели самому президенту.

Во-первых, задан неправильный тон для будущих встреч. Все же расхождение во взглядах внутри команды нужно Трампу для эффективного управления страной. Во-вторых, как показывают исследования, необходимость льстить быстро озлобляет людей. Это, в свою очередь, тормозит стратегические изменения и подталкивает подчиненных к негативным комментариям в прессе.

«Эти первые встречи очень важны, потому что они устанавливают нормы поведения», — говорит Гаутам Мукунда, профессор Гарвардской бизнес-школы, специалист в вопросах лидерства.

Трудно сказать, что вызвало эту кавалькаду комплиментов, но тот факт, что они были высказаны публично и что Пенс положил этому начало, возможно, говорит о том, что остальные просто последовали примеру вице-президента. Так считает Джеймс Вестфаль, профессор школы бизнеса при университете штата Мичиган.

«Если бы они не повели себя как Пенс, то оказались бы в неловком положении. Они обратили бы на себя внимание президента, а их неподчинение, учитывая присутствие телекамер, стало бы достоянием общественности, — сказал он.— Будет только закономерно, если они сейчас чувствуют обиду за то, что были вынуждены продемонстрировать уважение».

Исследования Вестфаля показали, что руководители, которые слышат лесть, склонны к излишней вере в избранную ими стратегию. Это мешает им вносить в нее коррективы, даже несмотря на неудовлетворительные показатели производительности. Он также обнаружил, что чем больше менеджеры льстят своим руководителям, тем с меньшей вероятностью они когда-либо вступят в разногласия или спор.

Трамп оказался в невыгодном положении. Профессор Мукунда уверен, что «самое ценное, что эти люди могут сделать для Трампа, это сказать ему то, чего он не хочет слышать».

«Команда убережет вас от ошибки, только если может высказать то, о чем вы не хотите знать. Эти подхалимские проявления мало того, что унижают достоинство людей, так еще и затрудняют или делают невозможным передачу информации», — говорит он.

Сами подхалимы, как правило, все же получают для себя некоторую выгоду. Исследования показали, что склонность к заискиванию влечет за собой более скорое повышение в должности, лучшие рекомендации и беспроблемное принятие на работу после собеседования. Для льстеца, говорит Мукунда, «это действительно работает». Люди обычно более высокого мнения о тех, кто им льстит, даже когда знают, что им льстят.

Другими словами, лесть может очень помочь вам в продвижении по службе, но вряд ли поможет вашему боссу. Поэтому в управлении считается правильным избегать ее, поощрять оппозиционные взгляды и вознаграждать людей, которые открыто высказывают свое мнение. Это позволяет не допускать ошибок, принимать более обоснованные решения и позволяет организации видоизменяться и совершенствоваться.

Если эти аргументы покажутся Трампу неубедительными, то, возможно, поможет следующий. В другом своем недавнем исследовании Вестфаль показал, что топ-менеджеры, которые часто льстят, значительно чаще дают негативные комментарии о своем руководителе журналистам. Может ли это также спровоцировать утечку информации? Может, считает Вестфаль: «Обида может привести к естественному желанию слить третьим лицам информацию, которая плохо отражается на лидере».