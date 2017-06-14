ЛНР создала стратегический запас крови на случай эскалации конфликта в Донбассе

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Луганск, 14 июня. В ЛНР создан стратегический запас крови на случай чрезвычайных ситуаций, которые возможны в условиях продолжающегося военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил главный врач «Луганской республиканской станции переливания крови» (ЛРСПК) Сергей Пицул.

По его словам, благодаря донорам в ЛНР был создан и поддерживается стратегический запас крови и препаратов на ее основе.

«К сожалению, мы находимся еще в стадии незавершенной войны. Поэтому мы предусматриваем все варианты и имеем соответствующий запас крови на случай чрезвычайных ситуаций», — отметили Пицул.

Он также добавил, что ежемесячно станция переливания принимает более 900 доноров, что в масштабах ЛНР является очень высоким показателем.