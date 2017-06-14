Французский авиатор пересек Ла-Манш на летающем автомобиле

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Париж, 14 июня. Французский пилот Бруно Веццоли пересек Ла-Манш на летающей машине, напоминающей гибрид параплана и легкого вездехода — багги.

Необычная машина получила название «Пегас». Устройство взлетело со старой взлетно-посадочной полосы возле города Кале, а приземлилось в 59 км от точки старта, неподалеку от британского Дувра.

Создатель «Пегаса» — предприниматель Жером Дофи — вдохновлялся пионерами авиации Альберто Сантоса-Дюмоном и Луи Блерио.

Дофи хотел создать машину, которая смогла бы облететь вокруг всего света.

Отметим, что максимальная ширина Ла-Манша составляет 250 км, минимальная — 32 км.

