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Украина
Киевский суд разрешил списать с «дочки» «Газпрома» дивиденды в счет погашения долга
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Киевский суд разрешил списать с «дочки» «Газпрома» дивиденды в счет погашения долга

17:13  14 Июня 2017
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Киевский суд разрешил списать с «дочки» «Газпрома» дивиденды в счет погашения долга

Киев, 14 июня. Хозяйственный суд Киева разрешил приставам списать дивиденды дочерней компании «Газпрома» в счет погашения штрафа «Газпрома» по антимонопольному делу. 

Как следует из решения суда, государственная исполнительная служба получила право списать дивиденды компании «Газтранзит» в размере 80 млн гривен (около 3,1 млн долларов). 

Напомним, в конце мая были арестованы акции «Газтранзита», принадлежащие «Газпрому». Украинские антимонопольщики потребовали взыскать с компании штраф по обвинению в злоупотреблении монопольным положением, а также пени на ту же сумму. 

Владимир Багров
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