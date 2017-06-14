Киевский суд разрешил списать с «дочки» «Газпрома» дивиденды в счет погашения долга

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Киев, 14 июня. Хозяйственный суд Киева разрешил приставам списать дивиденды дочерней компании «Газпрома» в счет погашения штрафа «Газпрома» по антимонопольному делу.

Как следует из решения суда, государственная исполнительная служба получила право списать дивиденды компании «Газтранзит» в размере 80 млн гривен (около 3,1 млн долларов).

Напомним, в конце мая были арестованы акции «Газтранзита», принадлежащие «Газпрому». Украинские антимонопольщики потребовали взыскать с компании штраф по обвинению в злоупотреблении монопольным положением, а также пени на ту же сумму.