Украинцы признали, что в стране воцарились хаос и упадок

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Киев, 14 июня. Подавляющее большинство украинцев уверены, что страна находится в состоянии развала. Такой ответ предоставили 75% опрошенных, сообщает социологическая группа «Рейтинг». Еще 44% респондентов полагают, что Украина переживает изменения.

Согласно результатам опроса, более 60% украинцев признались в ухудшении материального положения, а из-за роста ЖКХ коммуналка теперь им не по карману. Порядка 97% заявили, что ощущают повышение цен на потребительские товары в 2017 году, пишет «Свободная пресса».