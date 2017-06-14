Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украинцы признали, что в стране воцарились хаос и упадок
Triangle Created with Sketch.

Украинцы признали, что в стране воцарились хаос и упадок

16:43  14 Июня 2017
167

Украинцы признали, что в стране воцарились хаос и упадок

Киев, 14 июня. Подавляющее большинство украинцев уверены, что страна находится в состоянии развала. Такой ответ предоставили 75%  опрошенных, сообщает социологическая группа  «Рейтинг». Еще 44% респондентов полагают, что Украина переживает изменения.

Согласно результатам опроса, более 60% украинцев признались в ухудшении материального положения, а из-за роста ЖКХ коммуналка теперь им не по карману. Порядка 97% заявили, что ощущают повышение цен на потребительские товары в 2017 году, пишет «Свободная пресса».

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть