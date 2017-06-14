ИГ пытается пропагандистскими роликами поднять моральный дух боевиков в Ракке

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Ракка, 14 июня. Главари «Исламского государства»* выпускают пропагандистские ролики, чтобы приободрить боевиков в сирийской Ракке.

На фоне успехов курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил» лидеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали публиковать в глобальной Сети видеоролики, призванные поддержать боевой дух игиловцев в Ракке. Ролики демонстрируют очередные бои с подразделениями курдов.

Представители СДС отмечают, что курдам уже удалось полностью зачистить от террористов четыре квартала Ракки, а также освободить насколько населенных пунктов в окрестностях города. Боевики все еще контролируют порядка 85 процентов Ракки, сообщает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.