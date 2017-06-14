Володин призвал разобраться, почему обманутым дольщикам не выплатили страховку

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Москва, 14 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос об обманутых дольщиках, не получивших страховые выплаты после вложения 18 млрд рублей в строительство жилья по всей России.

В среду Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться в счет отчислений застройщиков долевого жилья. Он поможет гражданам возместить убытки или достроить дома.

«У нас большое количество обманутых вкладчиков, дольщиков, соответственно, есть средства на выплату страховой премии, причем ни одного случая выплат не наступило», — заявил Володин, отметив, что эти деньги сейчас приносят прибыль страховым компаниям, в людям приходится самим решать проблемы.

Володин призвал заняться данным вопросом. Он также считает необходимым повернуть страховые компании к людям, которые перечислили им деньги.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пока все 18 млрд рублей находятся в резервах страховых компаний. В данный момент идет работа по этому вопросу с Центробанком, чтобы обязательства страховых компаний были исполнены.

