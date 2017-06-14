МИД РФ обвинил США и ЕС в радикализации руководства Косово

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Москва, 14 июня. МИД РФ прокомментировал результаты парламентских выборов в Косово, отметив, что происходит «радикализация верхушки» в Приштине.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали одну из политических сил в Косово «коалицией пистолетов», которая объединяет бывших полевых командиров «Освободительной армии Косово» во главе с Рамушем Харадинаем. Итоги выборов, состоявшихся в Косово 11 июня, доказывают «попустительство США и ЕС», которые не оказывают влияние на руководство Приштины для диалога с Белградом в части создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово, говорится в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

Озабоченность вызывают ультиматумы косовоалбанских политиков и их неготовность идти на компромисс. По данным косовского избиркома, «Демократическая партия Косово» получила 34,5% голосов, а радикально настроенный «Демократический союз Косово» — всего 25,84%, что делает партию второй политической силой республики.