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Спорт
Экс-генсек ООН может возглавить комиссию по этике МОК
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Экс-генсек ООН может возглавить комиссию по этике МОК

16:48  14 Июня 2017
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Экс-генсек ООН может возглавить комиссию по этике МОК

Лозанна, 14 июня. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выдвинут кандидатом на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказали официальные представители спортивной организации.

Как отметил Пан Ги Мун, у ООН и МОК были тесные рабочие отношения, направленные на укрепление мира.

«Работая в соответствии с принципами движения МОК, я сделаю все возможное для повышения ответственности и прозрачности МОК», — подчеркнул он.

Как сообщало издание «Дни.ру», на посту генсека ООН Пан Ги Муна сменил экс-премьер Португалии Антониу Гутерреш.

 

#оон #пан ги мун #мок
Алексей Громов
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