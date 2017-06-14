СК РФ завершил расследование дела администратора «групп смерти»

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 14 июня. Завершено расследование уголовного дела против администратора «группы смерти» под псевдонимом «Филипп Лис», сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу по делу против Филиппа Будейкина, который называл себя в социальных сетях Филипп Лис. По данным следствия, с апреля по май прошлого года он призывал в Интернете подростков к суициду. В результате чего покончила с собой девочка 2000 года рождения. Других подверженных влиянию Будейкина сотрудникам полиции удалось спасти.

«Кроме того, следует отметить, что центральным аппаратом Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по подобным фактам продолжается работа по установлению других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийств», — заметили следователи.

Ранее сообщалось, что автор бота, рассылающего детям стихи для заманивания их в «группы смерти» в соцсетях, живет на Украине.