Пермский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

В Избранное

Скопировать

Пермь, 14 июня. Трагический инцидент произошел в Пермском крае: 15-летний подросток погиб при попытке сделать экстремальное селфи на опоре ЛЭП. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы филиала «Пермьэнерго» компании «МРСК-Урала».

Согласно приведенным данным, накануне на опору ЛЭП «Апрельская-Очер» в Очерском районе забрались два подростка. Один из них получил смертельный удар током при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Второй подросток не пострадал. Сейчас он дает показания правоохранителям.

В настоящее время по факту случившегося работает спецкомиссия, правоохранительные органы также расследуют инцидент.

Напомним, несколько дней назад поиск удачного кадра для селфи закончился тяжелой электротравмой и госпитализацией подростка в Красноярском крае.