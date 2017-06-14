Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пермский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП
Triangle Created with Sketch.

Пермский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

16:47  14 Июня 2017
138

Пермский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

Пермь, 14 июня. Трагический инцидент произошел в Пермском крае: 15-летний подросток погиб при попытке сделать экстремальное селфи на опоре ЛЭП. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы филиала «Пермьэнерго» компании «МРСК-Урала».

Согласно приведенным данным, накануне на опору ЛЭП «Апрельская-Очер» в Очерском районе забрались два подростка. Один из них получил смертельный удар током при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Второй подросток не пострадал. Сейчас он дает показания правоохранителям.

В настоящее время по факту случившегося работает спецкомиссия, правоохранительные органы также расследуют инцидент.

Напомним, несколько дней назад поиск удачного кадра для селфи закончился тяжелой электротравмой и госпитализацией подростка в Красноярском крае.

#селфи #пермский край
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть