Эксперты назвали Samsung S8 и S8+ лучшими смартфонами в мире

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Вашингтон, 14 июня. Некоммерческая организация Consumer Reports составила рейтинг лучших смартфонов мира, на вершине которого оказались Samsung Galaxy S8 и S8+.

Эксперты протестировали всех претендентов на попадание в рейтинг и присвоили флагманам Samsung 82 балла. Consumer Reports отметила стильный дизайн устройств, емкие аккумуляторы, водонепроницаемость и отличное качество съемки. Пальму первенства отдали Samsung Galaxy S8+ за большую диагональ экрана и продление времени автономной работы. Однако специалисты рассказали и о минусах моделей. Среди них — неудачное расположение сканера отпечатков пальцев.

Тройку лучших смартфонов по версии Consumer Reports замыкает Samsung Galaxy S7 Edge с 77 баллами. На четвертом и пятом местах LG G6 и iPhone 7 Plus.

Добавим, ранее в СМИ сообщалось, что новый смартфон Samsung Galaxy Note 8 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев из-за серьезных технических сложностей, связанных с вопросами безопасности.