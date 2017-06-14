Эксперты рассказали о готовности России к угрозе со стороны НАТО

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Москва, 14 июня. Россия готова ответить на размещение средств противоракетной обороны НАТО у своих границ. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии военных наук Сергей Судаков.

По его словам, меры по защите от угрозы, которую представляет собой система ПРО НАТО, не потребует увеличения расходов бюджета.

«Надо понимать, что сегодняшние наши инновации, которые мы ставим на вооружение, более качественные, чем все средства сдерживания и нападения, которые представит блок НАТО против РФ», — пояснил Судаков газете «Известия».