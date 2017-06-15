«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась

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Москва, 15 июня. В эфире государственных телеканалов и радиостанций началось традиционное ежегодное общение президента Российской Федерации Владимира Путина с россиянами в формате прямой линии.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что около 1,6 миллионов вопросов поступило за день до прямой линии с президентом, большинство из них — вопросы социальной тематики, их общее количество составило в итоге около 2 миллионов. По словам Пескова, после проведения прямой линии с жителями страны региональные власти быстро реагируют на поручения Владимира Путина.

В четверг проходит 15-я по счету серия ответов на вопросы президенту. В основном будут рассматриваться темы, имеющие отношение к социально-экономической и общественно-политической жизни нашей страны.