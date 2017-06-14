Создатели фильма «Три дня до весны» рассказали о большом подарке ветеранам (ФАН-ТВ)

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В центре Москвы прошел ежегодный Книжный фестиваль «Красная площадь». В рамках этого масштабного мероприятия состоялся показ фильма «Три дня до весны» – новой картины, снятой на киностудии «Ленфильм». Лента стартовала в российском прокате еще 4 мая, в канун празднования 72-летия великой Победы. Она посвящена самому тяжелому периоду осады Ленинграда – первой блокадной зиме 1942 года.О фильме, его задачах, о том, как проходили съемки, корреспонденту ФАН-ТВ рассказали генеральный директор киностудии, продюсер картины Эдуард Пичугин и исполнительница главной женской роли Елена Лотова.

– Идея создания, конечно же, прежде всего, наверное, была импульсом от наших ветеранов, участников, очевидцев тех героических событий защиты Ленинграда, –рассказал Эдуард Пичугин. – 1942 год. Конечно же, это самая сложная и сверхответственная тема, так же, как и Сталинградская битва. К сожалению, их (ветеранов – прим. ред.) становится все меньше здесь, на День Победы, на Красной площади их становится все меньше рядом с нами, и мы решили ловить этот момент сейчас, пока герои с нами, общаясь с ними, сделать такую трилогию. Это первая картина, первая часть из трилогии. Мы рады тому, что она получилась. Картина создавалась стремительно. 27 января в прошлом году в День снятия блокады встретились, получили благословение от нашего Клуба блокадников, от ветеранов, героев, приступили к съемкам в феврале. 15 декабря мы уже показывали в культурном центре на Лубянке картину фокус-группе, состоящей из всех возрастов. Получили ряд рекомендаций, они были учтены, и 27 января этого года самый первый показ был именно для участников тех событий, ветеранов. Хорошие эмоции, нас благодарили, значит, наш подарок ветеранам получился. Это никакая не коммерция, прежде всего, это социально ответственный шаг и подарок нашим ветеранам, это самое главное.

– Как вы готовились к этим съемкам, как вы вживались в роль тех, кто пережил эти события, войну? – спрашивает корреспондент ФАН-ТВ актрису Елену Лотову.

– Режиссер дал мне очень четкую задачу: попросил меня сходить в лабораторию, посмотреть, что это за профессия такая, попросил найти меня информацию про чуму, посмотреть, что это за болезнь, как себя вести, какие меры принимаются. У меня была неделя до начала съемок, мне нужно было вкратце научиться зашивать раны, еще что-то. Естественно, я параллельно читала блокадную книгу, тоже очень помогло понять и прочувствовать то, чем жили ленинградцы в то время.

– Расскажите о вашей героине.

– Это молодая врач, эпидемиолог, такая очень активная, самоотверженная девушка, для которой интересы и жизнь своих пациентов стоят на первом месте, которая зачастую даже не задумывается о последствиях своих поступков. Она сиюминутно пытается помочь здесь и сейчас людям, которые оказались в сложной ситуации, – говорит Елена.

– Наша задача была как продюсеров и постановщиков после того, когда был доработан сценарий вместе с нашими консультантами – очевидцами событий, чтобы актеры постарались как можно ярче, где-то тоньше показать своего героя. Чтобы наши герои были естественно, понятно узнаваемыми, в том числе, чтобы лица наших героев были понятны для тех же – «дети блокады» у нас есть, кто сказал бы: «Да, действительно, настоящая ленинградская история». Мы работали еще над созданием правильного образа сотрудника госбезопасности, потому что они на себе, на своих плечах спасали город. Одни из тех, кто принял удар на себя. Важно было показать их не клишированными, как нам потом уже в следующие эпохи, в послевоенное время пытались создать некий образ сотрудника НКВД или Госбезопасности – нарицательным, странным, но ненастоящим. Мы хотели показать именно настоящее время, настоящих людей. В картине используется музыка, которая была специально для нее создана. Первые шаги в возвращении тех добрых традиций, когда час сорок картина, час десять партитура написана. Записана музыка была при участии Большого симфонического оркестра Мариинского театра, управлял тогда при записи как раз сам композитор Антон Лубченко.

– На ваш взгляд, с какими чувствами уже молодое поколение посмотрит этот фильм?

– Вы знаете, так было приятно видеть молодежь, 12-летних в первую очередь собрал – интересно, думаю, какая будет реакция? Отодвигали поп-корн, пепси-колу и смотрели просто кино, не менее увлеченно, чем какой-то американский блокбастер. Это было приятно, и я понял, что, действительно, мы на правильном пути, что можно [заполнить] этот вакуум, который был создан, что мало фильмов снимается настоящих, интересных, которые действительно ждет наш зритель, его заполнила другая продукция развлекательных комиксовых картин… Наша задача сейчас немножко изменить, перенаправить, вернуть нашего зрителя к тем ценностям, к тому киноязыку, к которому они привыкли, который в нашем кинокоде заложен, и на чем мы воспитывались. Я считаю, что кинематограф должен вернуться как такой инструмент мягкой силы и сохранения нашего культурного наследия.

– Елена, у вас нет ощущения, что мы сегодня живем в такую необычную эпоху, когда особенно чутко и сильно осмысливаются события первой половины XXвека. Ведь, на самом деле, сегодня много фильмов снимается авторских, своего собственного толкования тех событий?

– Есть ощущение. Более того, я согласна с этой волной, потому что в мире сейчас происходят такие совершенно разные события, которые в очередной раз доказывают, что необходимо знать историю своей страны, необходимо учиться на ошибках и победах своей страны. Только зная как сильные, так и слабые стороны своей истории, ты будешь в состоянии двигаться дальше и продвигать свою страну. У актеров часто спрашивают, кого вы мечтаете сыграть? Действительно, хотелось, чтобы досталась когда-нибудь такая роль. К счастью, она досталась мне достаточно рано – такая серьезная роль, которая подразумевает под собой и развитие героя на экране, и которая по ту сторону экрана может что-то в зрителе расшевелить, пробудить.

– Когда приступите к записи второй части трилогии?

– Буквально первые съемочные дни будут в двадцатых числах июня, – отвечает Эдуард, – потом будет небольшой перерыв, и съемки продолжатся уже в конце лета, осенью и немножко зимой.

– То есть, в следующем году можно ждать продолжения?

– Да, хочется картину показать к какому-то знаковому событию, например, в день армии, 23 февраля.

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