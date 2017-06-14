Пушилин связал эскалацию конфликта в Донбассе с поездками Порошенко в Европу

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Донецк, 14 июня. Усиление обстрелов территории ДНР сопровождается поездками украинского президента Петра Порошенко в страны ЕС, сообщил полпред республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Активизация ВСУ в Донбассе наблюдается после контактов Киева с Европой, заявил полпред ДНР Денис Пушилин. «Любой визит Порошенко, любой визит европейцев в Киев сопровождается только усилением обстрелов», — заметил донецкий политик. Ранее Пушилин заявил, что пик эскалации конфликта может произойти в августе, о чем свидетельствует опыт прошлых лет.