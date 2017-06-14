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В ЛНР подняты по тревоге подразделения ПВО
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В ЛНР подняты по тревоге подразделения ПВО

16:16  14 Июня 2017
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В ЛНР подняты по тревоге подразделения ПВО

Луганск, 14 июня. Подразделения противовоздушной обороны Луганской народной республики подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня по учебной тревоге для проверки боеготовности и готовности к выполнению задач по предназначению были подняты подразделения противовоздушной обороны с выходом в район сосредоточения и организацией боевого дежурства», — сообщил Марочко.

Он подчеркнул, что по итогам проверки военнослужащие ЛНР продемонстрировали высокий уровень подготовки и поразили все условные цели противника.

#донбасс #лнр #пво
Алексей Громов
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