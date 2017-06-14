ИГИЛ в Ракке испытывает дефицит смертников

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Ракка, 14 июня. «Исламскому государству»* в Ракке не хватает добровольцев на роль водителей «шахид-мобилей».

Курдские ополченцы из состава «Сирийских демократических сил» обнаружили в одном из освобожденных районов Ракки фабрику по производству «шахид-мобилей», большинство модернизированных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) автомобилей оставались в ангаре.

Представители СДС отмечают, что за время боев в Ракке игиловцы всего дважды применили «шахид-мобили» и предполагают, что «Халифат» испытывает явный дефицит в смертниках.

* Организация запрещена на территории РФ.