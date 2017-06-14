Сирия: значение освобождения Арака в наступлении на Дейр-эз-Зор

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Союзные силы Сирии, представленные, кроме САА, Силами национальной обороны и отрядами «Хезболлы», при поддержке российских ВКС выбили террористов с крупного газового поля Арак, открыв, таким образом, дорогу к оазису ас-Сухна и далее — к Дейр-эз-Зору.

Национальные силы обороны и отряды «Хезболлы», поддерживающие правительство Башара Асада, установили контроль над всем районом Арак, включая крупное газовое месторождение и стратегически важную насосную станцию Т-3 в результате наступления по трассе Хомс — Дейр-эз-Зор. До этого террористы группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) три года удерживали эту территорию. Существенную поддержку с воздуха проправительственным силам оказывали ВКС России, проводя бомбардировки укрепленных пунктов террористов.

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал взятие Арака крупным успехом сразу по нескольким причинам:

«Во-первых, террористическая группировка ИГИЛ* лишилась важной ресурсной части своей экономической подпитки, поскольку больше не сможет заниматься нелегальным экспортом сырья. Во-вторых, это успех проправительственных сил, которые расширяют зону контроля, а, следовательно, приближают к финалу разгром ИГИЛ и других террористических организаций, главной цели российской военной операции в Сирии, которая осуществляется в форме ударов ВКС и поддержке сирийской армии. Поэтому в любом случае это крупный успех, но важно понимать, что главная борьба еще впереди».

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил корреспонденту Федерального агентства новостей, что ситуация вокруг наступления на Дейр-эз-Зор обсуждалась уже несколько лет и не всегда была в пользу правительственной армии, но оптимистические прогнозы сбылись:

«Если говорить о развитии стратегического направления и дальнейших действий, то, конечно же, деблокирование Дейр-эз-Зор — это задача, которая стоит уже не один год. Но реально к ее выполнению, мне кажется, только сейчас подошли проправительственные силы».

All operations in the Syrian desert are part of an effort to break the siege & relief 120.000 civilians in Deir Ezzor. #Raqqa #Homs pic.twitter.com/BbnL9kPAnG — The'Nimr'Tiger ???????? (@Souria4Syrians) June 13, 2017

И случилось это, во многом благодаря военному успеху в районе газового поля:

«Надо сказать, что военные действия по взятию Арака вызвали серьезное напряжение сил. В значительной степени здесь помогли специалисты из России, которые смогли правильно оценить ситуацию и выстроить соответствующие действия по обеспечению успеха. К тому же и проправительственные войска имеют большой опыт ведения боевых действий против террористов, смогли мобилизовать свои силы для продвижения на этом направлении. Все перегруппировки в сложившейся ситуации прошли оптимально и принесли успех».

Тем не менее, эксперт, отмечает, что грядущая операция по деблокированию Дейр-эз-Зора будет требовать еще более серьезной подготовки:

«Экономически это очень выгодный район, нефтеносный район, он приносит прибыль террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), и бороться за него придется против хорошо вооруженных боевиков».

* Организация запрещена на территории РФ.