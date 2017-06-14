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Происшествия
Школьник в Астрахани погиб, упав с третьего этажа Дома культуры
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Школьник в Астрахани погиб, упав с третьего этажа Дома культуры

16:23  14 Июня 2017
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Школьник в Астрахани погиб, упав с третьего этажа Дома культуры

Астрахань, 14 июня. В Астраханской области погиб 13-летний подросток, упавший с третьего этажа заброшенного здания. Обстоятельства его гибели выясняют следователи.

По версии следствия, вечером 12 мая мальчик вместе с друзьями забрался на чердак бывшего Дома культуры и упал с высоты. Ребенок получил смертельные травмы и скончался в карете скорой. По факту его гибели проводится доследственная проверка, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Добавим, ранее в Ленобласти годовалый уроженец Германии выпал из окна квартиры. Ребенок скончался от полученных травм.

Алексей Громов
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