Элегантен, как молодой бог: немецкие СМИ оценили спортивную форму Путина

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Берлин, 14 июня. В документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» российский лидер представлен «вдумчивым, веселым и харизматичным», пишет Die Zeit. Немецкие журналисты также оценили спортивную форму президента РФ.

Поражает, что глава Кремля позволяет так сильно к себе приблизиться, удивляются в Die Zeit. В статье отмечается, что президент сыграл для голливудского режиссера в хоккей — причем 63-летний «президент двигается на льду быстро и элегантно, как молодой Бог».

Ранее сообщалось, что в своем фильме о президенте Владимире Путине Оливер Стоун пытался показать всеобъемлющий портрет политического лидера.