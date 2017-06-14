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Политика
Трамп «глубоко огорчен» инцидентом со стрельбой в Вирджинии
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Трамп «глубоко огорчен» инцидентом со стрельбой в Вирджинии

16:20  14 Июня 2017
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Трамп «глубоко огорчен» инцидентом со стрельбой в Вирджинии

Вашингтон, 14 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп следит за событиями вокруг стрельбы в штате Вирджиния. Об этом сообщили официальные представители Белого дома.

«Вице-президент и я в курсе инцидента со стрельбой в Вирджинии и следим за ситуацией. Мы глубоко огорчены этой трагедии», — цитирует заявление главы государства RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники полиции штата Вирджиния задержали злоумышленника, который ранил члена Республиканской партии США Стива Скализа.

#сша #трамп
Алексей Громов
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