Трамп «глубоко огорчен» инцидентом со стрельбой в Вирджинии

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Вашингтон, 14 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп следит за событиями вокруг стрельбы в штате Вирджиния. Об этом сообщили официальные представители Белого дома.

«Вице-президент и я в курсе инцидента со стрельбой в Вирджинии и следим за ситуацией. Мы глубоко огорчены этой трагедии», — цитирует заявление главы государства RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники полиции штата Вирджиния задержали злоумышленника, который ранил члена Республиканской партии США Стива Скализа.