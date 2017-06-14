Трамп «глубоко огорчен» инцидентом со стрельбой в Вирджинии
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Вашингтон, 14 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп следит за событиями вокруг стрельбы в штате Вирджиния. Об этом сообщили официальные представители Белого дома.
«Вице-президент и я в курсе инцидента со стрельбой в Вирджинии и следим за ситуацией. Мы глубоко огорчены этой трагедии», — цитирует заявление главы государства RT.
Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники полиции штата Вирджиния задержали злоумышленника, который ранил члена Республиканской партии США Стива Скализа.
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