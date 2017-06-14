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Прозрачная юбка невесты Бондарчука шокировала гостей премьеры «Мифов» в Москве
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Прозрачная юбка невесты Бондарчука шокировала гостей премьеры «Мифов» в Москве

17:01  14 Июня 2017
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Прозрачная юбка невесты Бондарчука шокировала гостей премьеры «Мифов» в Москве

Москва, 14 июня. Невеста продюсера Федора Бондарчука Паулина Адреева вышла в свет в прозрачной юбке. Неожиданный наряд актрисы можно было увидеть на премьере фильма Александра Молочникова «Мифы».

На красной дорожке Андреева появилась в сопровождении жениха. На это мероприятие звезда выбрала смелый наряд — белый пиджак и абсолютно прозрачную юбку. Очевидцы обратили внимание, что под юбкой виднелись крохотные шортики, передает «Ридус».

Прозрачная юбка невесты Бондарчука шокировала гостей премьеры «Мифов» в Москве

В феврале СМИ выяснили, что Андреева в детстве носила другое имя и не могла похвастаться особыми успехами в школе, зато отличалась завышенной самооценкой. Как оказалось, невесту Бондарчука звали Екатериной.

#бондарчук #андреева
Катерина Тимошенская
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