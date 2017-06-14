Петербургский аспирант задержан в Индии за перевозку патронов в птичьем гнезде
Санкт-Петербург, 14 июня. Петербургский ученый — 27-летний биолог Антон Голышев — может получить от шести месяцев до года тюрьмы за контрабанду патронов, которые полиция Индии обнаружила в подаренном в отеле сувенире.
Аспирант Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, обладатель стипендии Президента Российской федерации для стажировок за рубежом, отправился на два месяца в Индию и должен был вернуться домой еще в мае. Но при таможенном досмотре в международном аэропорте Дели сотрудники службы при просвечивании сумки обнаружили два боевых патрона, которые были спрятаны в птичьем гнезде.
Как рассказала сестра Антона Ольга Ярославцева, это гнездо ткачика ученый получил в подарок от хозяина отеля, в котором жил.
«В последний день перед отъездом взял из отеля в качестве сувенира птичье гнездо в виде небольшого плотно сплетенного кувшинчика. Целостность гнезда была не нарушена, внутри ничего не смещалось», — утверждает женщина.
Сам биолог считает, что спрятать блестящие боеприпасы могла птица при постройке гнезда, но индийские полицейские запретили ему выезд из страны и забрали документы до выяснения всех обстоятельств.
В данный момент Голышев вынужден оставаться в делийском отеле и не имеет права его покидать. Расследование может продлиться несколько месяцев, а у биолога обострилось хроническое заболевание.
«У него проблемы со здоровьем, он принимает рецептурные препараты, а они у него на днях кончатся», — переживает сестра.
Родственники ученого обратились в МИД РФ, где им пытаются оказать помощь, но со стороны МИД Индии пока нет никакого ответа.
«В нашем МИД отнеслись с пониманием, очень хорошо, и в течение двух суток направили все документы в МИД Индии. И вот там все зависло. Антон ходит туда ежедневно как на работу. Говорят, что дело рассматривают, и все», — подводит грустный итог Ольга.