Национальный родительский комитет предлагает ввести присягу для 14-летних

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Москва, 14 июня. Получение первого паспорта для юных граждан России, отметивших свое 14-летие, должно стать памятным событием. Сейчас главный в жизни документ подростки получают в формальной обстановке, которая не отражает тожественности момента.

А между тем, считают в Национальном родительском комитете, на церемонии вручения паспорта молодые люди могли бы приносить присягу на верность Отечеству, что прививало бы молодежи чувство гордости и любви к Родине, а также гражданскую ответственность.

Соответствующее предложение глава комитета Ирина Волынец уже направила президенту России Владимиру Путину.

«Принятие присяги гражданина Российской Федерации будет нести важную функцию, способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и повышению гражданской ответственности нашей молодежи», — приводит RT цитату из письма.

Инициатива Волынец уже нашла поддержку в комитетах Госдумы. Глава Национального родительского комитета уверена, что реализация этого предложения поможет возвести процедуру получения паспорта в такое же праздничное и знаковое событие в жизни, как военная присяга, вручение диплома или бракосочетание.