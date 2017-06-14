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Общество
Национальный родительский комитет предлагает ввести присягу для 14-летних
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Национальный родительский комитет предлагает ввести присягу для 14-летних

16:03  14 Июня 2017
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Национальный родительский комитет предлагает ввести присягу для 14-летних

Москва, 14 июня. Получение первого паспорта для юных граждан России, отметивших свое 14-летие, должно стать памятным событием. Сейчас главный в жизни документ подростки получают в формальной обстановке, которая не отражает тожественности момента.

А между тем, считают в Национальном родительском комитете, на церемонии вручения паспорта молодые люди могли бы приносить присягу на верность Отечеству, что прививало бы молодежи чувство гордости и любви к Родине, а также гражданскую ответственность.

Национальный родительский комитет предлагает ввести присягу для 14-летних

Соответствующее предложение глава комитета Ирина Волынец уже направила президенту России Владимиру Путину. 

«Принятие присяги гражданина Российской Федерации будет нести важную функцию, способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и повышению гражданской ответственности нашей молодежи», — приводит RT цитату из письма.

Инициатива Волынец уже нашла поддержку в комитетах Госдумы. Глава Национального родительского комитета уверена, что реализация этого предложения поможет возвести процедуру получения паспорта в такое же праздничное и знаковое событие в жизни, как военная присяга, вручение диплома или бракосочетание. 

#путин #волынец
Алексей Громов
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