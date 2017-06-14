Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 300 снарядов и мин

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Луганск, 14 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики 300 снарядов и мин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Логвиново, Красный Яр, Желобок и Обозное. В очередной раз был обстрелян населенный пункт Донецкий, разрушения получили три частных домостроения», — пояснил Марочко.

В ходе обстрелов украинские силовики применяли ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.