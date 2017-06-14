Личное дело героя Украины, Михася Жизневского. Колонка Максима Равребы

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Истинная и зловещая история «небесной сотни».

В понедельник, 13 июня 2017 года, родители погибшего 22 января 2014 года в Киеве Михаила Жизневского получили из рук президента Порошенко «Орден Державы», которым их сын был награжден посмертно и спустя три с половиной года после гибели. Жизневский был второй жертвой «первой крови» Евромайдана. Первой был тоже не этнический украинец, армянин, Сергей Гагикович Нигоян. И Нигоян и Жизневский являются главными символами Евромайдана, стоящими в списке жертв мятежников выше «героев небесной сотни», хотя они входят в этот круг, как первые. С этого факта и начинаются тайны и загадки. Потому что в тот день, 22 января, был и третий погибший. Его звали Роман Федорович Сеник. Он был этническим украинцем, и ему было 46 лет. Он также был удостоен звания «Герой Украины», но в виде золотой звезды. Ни мурала на брандмауэре дома в Киеве, ни каких-либо упоминаний он почему-то не удостоился.

Но и это только начало загадок «небесной сотни». Потому что первыми жертвами со стороны мятежников ни Нигоян, ни Жизневский, ни даже Сеник не были. Первыми жертвами были совсем другие люди. Самым первым был украинец, 43-летний Павел Мазуренко. Вечером, 18 декабря 2014, он возвращался домой с работы в окраинном, спальном районе Киева. Был избит неизвестными, смог добраться домой и рассказать жене о происшествии. Жена рассказала, якобы с его слов, что неизвестные в масках потребовали у него документы, и Павел предъявил очень странную бумагу. Ксерокопию паспорта, из которой следовало, что он прописан в Крыму. Весьма неожиданно, поскольку отчий дом Мазуренко находится в Житомирской области, в городе Любар, а сам он, с момента окончания киевского Политехнического института, жил и работал в Киеве. Жена также рассказала, что ознакомившись с ксерокопией, неизвестные избили его, потому что считали, что он с Евромайдана. Маска, как доказательство вины бывшей власти, хотя маски чаще использовались именно на Майдане.

Это объяснение на самом деле неубедительно, сомнительно, подозрительно и ничего не объясняет. По словам друзей, Павел Мазуренко был на Евромайдане всего один раз, причем не в качестве активиста протестов. До того дня еще бескровных. А причина смерти, указанная в заключении судмедэкспертизы, не последствия избиения, но двусторонняя пневмония. Мазуренко умер в 12 больнице Киева. С чего напавшие решили, что Мазуренко активист Евромайдана, почему он носил с собой ксерокопию паспорта с крымской пропиской, кто были эти напавшие, никто устанавливать не стал. Павел Мазуренко был причислен «к лику» небесной сотни и стал героем Украины (медаль Золотая звезда). Список «героев небесной сотни» возглавляет именно он. Но никогда вы не услышите упоминания его имени во время знаковых мероприятий в «святцах» узурпаторов государственной власти.

Тем не менее Мазуренко — первый, чья дата гибели и ее обстоятельства подтверждены свидетелями и установлены документально. Но на самом деле первым может быть и 32-летний уроженец Тернополя, Тарас Игоревич Слободян. Потому что точная дата и обстоятельства его гибели не установлены, а заключение судмедэкспертизы по нему отсутствует. Так что второй в списке мог быть и первым. Погиб Тарас Слободян при очень странных и таинственных обстоятельствах, очень далеко от Киева. Его тело якобы со следами пыток было найдено на окраине города Сумы. Хотя работал Слободян и проживал в Тернополе. Защищал там диссертацию. Но в августе 2014 он якобы переехал в столицу, снимал квартиру, снова «якобы», в пригороде Киева, Вишневом. Но устанавливать-проверять этот факт никто не стал. Нет также ни одного свидетельства того, что Тарас был активистом Евромайдана, либо вообще участвовал в протестах, а не посещал митинги из любопытства. Убийство не раскрыто, не доказано, никто по нему не осужден и даже не подозревается. Не известна ни цель пребывания Слободяна в Киеве, ни место его временного проживания, ни даже точная дата смерти. Тело нашли случайно, пролежало оно, возможно, месяц. Никто не расследовал смерть Слободяна. Несмотря на невыясненные обстоятельства причин гибели, Тарас Слободян был причислен к «небесной сотне» и удостоен звания «герой Украины» (золотая звезда).

Загадочны первые двое из списка «небесной сотни». Но третий много более таинственный и зловещий. Это 50-летний львовянин, кандидат наук (присвоено в 2013 году), потомственный сейсмолог и альпинист, Юрий Вербицкий. То, что он активист Евромайдана — бесспорно. То, что он альпинист — свидетельство того, что именно он входил в ядро боевого крыла мятежников. Альпинисты — это всегда группа риска, если ищешь «боевое крыло». Выносливы, отважны, ловки, высоко мотивированы. В СССР альпинистское движение поощрялось, развивалось, их были десятки тысяч, и никто не скрывал, что альпинисты готовятся в таком огромном количестве на случай войны. Вербицкий и был боевиком Евромайдана, возможно, тем, кому поручали устанавливать протестную символику на труднодоступных объектах. Как, например, на колонне Независимости в центре Майдана, куда добраться могли только профессиональные альпинисты со снаряжением.

Также он был помощником заместителя коменданта Евромайдана (Парубий), Игоря Луценко. Это отъявленный пропагандист, нацист, фашист, мятежник, каратель «Азова», а теперь — депутат. Именно он, на гранты Сороса, готовил протестное движение, Майдан, мятеж и переворот. Он, несомненно, лицо, заинтересованное в том, чтобы использовать смерть своего помощника и соучастника Вербицкого в пропагандистских целях. И он, будучи опытным пропагандистом, использовал «козырь» по максимуму. Вербицкого и Луценко (со слов Луценко) похитили из киевской больницы, куда Луценко якобы доставил Вербицкого с травмой глаза. Затем их обоих взяли неизвестные, уложили в машину, вывезли в лес, и… И это все факты. Затем тело Вербицкого было найдено в Бориспольском районе Киевской области, а Луценко — жив, здоров и сидит в Раде, уже как депутат, требующий запрета русского языка.

Как Игорь Луценко спасся, в то время как Юрий Вербицкий погиб, — тайна. Сам Луценко это никак не объясняет, а в Википедии про себя об этом умалчивает. Расследование похищения велось уже после переворота. О его результатах сообщили публично, сообщил лично начальник уголовного розыска, генерал Василий Паскал. Но объяснения милицейского начальника ничего не объяснили. В убийстве он обвинил… нет, не силовиков, как в двух предыдущих случаях, которые вообще не расследовались. Наоборот, силовиков генерал Паскал всячески выгораживал, и опровергал малейшую причастность (своих подчиненных) к похищению. В похищении же обвинил некую «банду Чеботарева» из 11 человек. Никто из них не был задержан. Все они бежали из Украины. Задержали и допросили лишь водителя по фамилии Тындюк. Суд освободил его под домашний арест, после чего подследственный тоже покинул Украину.

Впрочем, мотивы похитителей частично и весьма неосторожно раскрыты генералом Паскалом. Похитители пытались добиться от Луценко и Вербицкого… Денег! Да-да! Оба были близки к Парубию, к бюджетам Евромайдана, где гуляли миллионы неучтенных никем долларов. Деньги хранились в огромном количестве, в «наличке», перевозились в мешках, в микроавтобусах, хранились и в виде товаров. Медикаментов, например. Этот склад был после переворота похищен, вывезен в неизвестном направлении, никто его не искал, лекарства были проданы в аптеках, а деньги украдены. Никто следствия по этому делу не вел. О «золоте Евромайдана», о самом бессовестном и преступном воровстве и мародерстве, ни один украинский журналист расследований не проводит, а бывший журналист «Украинской Правды», Игорь Луценко об этом не распространяется. Как и о том, почему Вербицкий погиб, а сам он не просто выжил, но еще и оказался настолько здоров, что ему даже не потребовалась госпитализация, а после переворота он пошел усмирять восставший Донбасс в составе карательного отряда, «Азов». Анекдот!

А ведь Вербицкий был всего лишь помощником Луценко. Вербицкий не был, как Луценко, официальным заместителем коменданта Евромайдана, Олега Парубия и знал гораздо меньше его. Но Луценко якобы отпустили, а тело Вербицкого нашли 21 января, за день до гибели тех, кого называют первыми жертвами Евромайдана. Этот ну очень подозрительный факт никто не проверял. Луценко поверили на слово. Но каждый участник этого «похищения» получил награду в соответствии со своим вкладом в переворот и со своей ролью. Луценко получил депутатское кресло и все, что к нему причитается. Он — воплощение слова «хунта». А Вербицкий, который слишком много знал, чтобы остаться в живых, получил «героя Украины». В виде медали «золотая звезда». Таинственны и зловещи эти неизвестные и мало упоминаемые, но — первые «герои небесной сотни».

А на следующий день после смерти альпиниста и сейсмолога Вербицкого, 22 января, погибли те, кто теперь является официальными, «первыми». Их смерть не менее таинственна, не менее загадочна, не менее подозрительна. Убийства не расследованы, подозреваемых нет, суда не было. Во всем обвинили силовиков, которые, по официально оглашенным данным «следствия» убили Нигояна, Жизневского и Сеника «зарядами для остановки транспортных средств». Это голые слова. Факт не доказан, экспертиза оружия и «баллистики» не проводилась.

Нигоян и Жизневский были застрелены выстрелами в упор, с трех метров из охотничьего оружия, которым были вооружены боевики. Тогда как ближайшая цепь бойцов Внутренних войск, совершенно без оружия, располагалась в ста метрах от передовых позиций мятежников. Я там был. Я свидетельствую это. Из спецсредств у ВВ-шников были лишь каски и щиты. Даже маски были медицинские. А позиции «Беркута» были в трехстах метрах от «передка» и то, элитное подразделение выдвигалось только во время обострения. А из оружия Беркуту выдали лишь помповые винтовки «Форт», которые не были на вооружении силовиков. Они были взяты в аренду.

Как видно из тех фактов, которые я привел (все они в открытом доступе), никаких «героев небесной сотни», которые стали орденоносцами, удостоены высшей награды Украины — не существует в природе до 20 февраля 2014 года. Все люди, с которых начинается список «лыцарей небесной сотни» — это очень подозрительные люди, чей героизм не доказан. А награждение их высшим орденом Украины не соответствует статуту этой награды. Во всяком случае соответствие это шито белыми нитками. Там ложь покрывает еще большую ложь, а решение о награждении принималось «списком», по политическим причинам, чтобы прикрыть главное — незаконность и преступность факта государственного переворота. Те же, кто пытается раскрыть зловещие тайны Евромайдана, от которых веет смертельным холодом, от которого кровь стынет в жилах — долго не живут.

Я еще вернусь к этой теме. Но теперь пора приподнять завесу тайны с личности Михаила «Михася» Жизневского. Официального «второго» героя небесной сотни, а на самом деле — пятого. Несмотря на то, что мемориальная, символическая могила погибшего в 26 лет Михаила Михайловича Жизневского стоит теперь в самом центре Киева, а еще один памятный знак стоял на двойной осевой центральной магистрали, являясь причиной постоянных ДТП, о нем мало что известно. Знают, что житель Гомеля. Знают, что из неблагополучной семьи, что «змагар» (самоназвание непримиримых белорусских оппозиционеров), что восемь лет был в розыске за политику, что бежал от политических преследований из Белоруссии, в 17 лет. Что вступил в УНА-УНСО* (запрещена в РФ), был в самообороне Евромайдана, был убит выстрелом в упор 22 января 2014 года. Никакой конкретики. Но я уточнил все эти данные. Все они мифические.

Первый миф о Жизневском — место его рождения. Ибо мы с ним теперь в некотором роде «земляки». Местом своей эмиграции в изгнании я избрал Гомель. И как гомелянин свидетельствую, что Жизневский не житель Гомеля. Свое детство и раннюю юность Жизневский провел в селе Стяг Труда (Сцяг Працы), в Гомельской области. Широкая, великолепная, современная трасса, ведет из Новобелицы (район Гомеля) на восток, в сторону российской границы, до которой совсем близко, минут сорок. В нескольких километрах от Гомеля и находится поворот в родное село «героя небесной сотни», где живут его родители. Михаил Петрович и Нина Васильевна, которые в понедельник были в Киеве (где я бывать не могу), чтобы получить «Орден Державы» (орден государства), который является разновидностью отличительного знака, полагающегося человеку, удостоившемуся высшего звания — «герой Украины».

И вот вам уже маленькая странность. В отличие от «героев Украины», о которых я уже писал, Жизневский получил не главный знак. Не «золотую звезду». Но второстепенный знак в виде золотого «тризуба» в центре венка из дубовых листьев. А вот вам вторая странность. Нигоян, Слободян, Вербицкий, Сеник и Мазуренко (и другие погибшие включительно до 22 февраля 2014) получили посмертно «золотую звезду» (!) героев Украины одновременно: 21 ноября 2014 года. Два с половиной года назад. А Жизневский был посмертно награжден только в июне 2017 года, причем не «золотой звездой», но «орденом державы». Это объясняют тем, что Жизневский не был гражданином Украины. Поэтому награду смог получить только после того, как 13 апреля 2017 года Рада дополнила закон «о государственных наградах Украины» положением, которое позволяет награждать посмертно иностранных граждан, если они являются кавалерами Ордена «небесной сотни».

Вот вам третья странность. Закон приняли специально для того, чтобы наградить Михаила Жизневского. Как это обещал лично Порошенко родителям погибшего гражданина Белоруссии, и обещание свое, о чем с некоторой обидой сообщили родители Михаила, долго не выполнял. Почему Порошенко так долго не хотел выполнять, в общем-то, несложное обещание — загадка. Тайна, которая покрывает другую, еще более таинственную и зловещую загадку. О том, что (вы не поверите!) орденом «небесной сотни» награждено всего три человека из 94 или 99 тех, кто погиб по время Евромайдана. Данные эти по состоянию на 1 июня 2016 года и с тех пор не обновлялись. Орден «героев небесной сотни» и его статут были утверждены еще в ноябре 2014. Порошенко утверждал лично. И всего три человека являются «рыцарями» этого Ордена.

Все трое не являются гражданами Украины. Все они удостоены Ордена «небесной сотни» в ноябре 2014. Это Жизневский. Это гражданин Грузии, умерший 18 февраля 2014 от инфаркта, Зураб Хурция. Это еще один гражданин Грузии, 48-летний, Давид Кипиани. Он тоже не был убит. Он тоже умер естественной смертью. Его подобрали без сознания в подземном переходе на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого, возле ЦУМ-а. Его везли в больницу, где он скончался от ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. В «небесную сотню» попал «по списку», поскольку на нем был бронежилет другого грузина, Дочи Дадивадзе, со следами попаданий пуль. Впрочем, этот факт мы знаем со слов посторонних людей, никто смерть не расследовал, возможно, что пробитый пулями бронежилет – небылица. Три кавалера Ордена «небесной сотни». И все трое — «фейковые» герои. Ни Хурция, ни Кипиани, званием «герой Украины», несмотря на то, что были удостоены Ордена «небесной сотни», награждены не были. Только Жизневский и только потому, что стал «брендом», и Порошенко дал слово его родителям. Ну очень странный обычай награждать героев, которым режим обязан своей властью, не так ли?

Но вернусь к мифам о Жизневском. Он не был гомелянином. Он никогда не преследовался по политическим мотивам в Белоруссии. Он был в розыске не по политическим мотивам, а по факту заявления его родителей. Жизневский сбежал из отчего дома, и родители долго не знали о нем ничего. Пытались искать его, обратились в милицию, милиция объявила пропавшего несовершеннолетнего подростка в розыск. Родители Жизневского, пытаясь найти пропавшего сына, даже ездили в Москву на передачу «Жди меня». А сын в это время проживал нелегалом на Украине. Сначала в Донецке, затем в Кривом Роге, затем — в Белой Церкви. Работал рабочим. Устанавливал пластиковые окна. В 2012, видимо, вспомнив о том, что родители сходят с ума и убиты горем, сам явился в украинскую милицию, показал паспорт и попросил передать, что с ним все в порядке. Якобы!

А дальше начинаются загадки. Отношения Михаила с родителями. Они не были хорошими. На основании свидетельств друзей и знакомых, становится понятно, что с родителями, которые теперь осыпаны милостями, наградами, славой, строят из себя оппозиционно настроенных граждан и клянутся в любви к сыну, сам Михаил не общался. Ни с матерью, ни с отцом. Причем к отцу он вообще, согласно косвенным данным, относился враждебно, не признавал его, и в жизни и увлечениях, неустанно искал того, кто в его глазах заменил бы отца. Отец вообще не имел никакого авторитета у него. Он часто пропускал школу №4, в которой учился, отчего мать перевела его в «окраинную» школу №15, в специализированный, «военно-патриотический» класс. Для того, чтобы, по ее словам, «дать сыну больше мужского, дисциплинирующего начала». Так что в жизни белорусского школьника, отец не играл никакой роли. Нет даже его следа. Но учился Михаил в школе №15 очень недолго. Через год, 11 сентября 2005 года, Жизневский сбежал.

И вот вам новая загадка. Михаил плохо и мало учился, часто пропускал занятия. Школа была ему не интересна. Он занимался страйкоболом, реконструкторством, карате и подрабатывал рабочим-строителем. Именно в связи с этой работой Михаил и сбежал из дома, Гомеля и Беларуси. Его бригадир привел его делать ремонт в кафе, в «рыцарском» стиле, потом заказчик предъявил претензии, потребовал вернуть деньги. Вот и вся причина, по которой Жизневский сбежал на Украину. Долг. Но и это лишь часть темной биографии кавалера Ордена «небесной сотни», а теперь — «героя Украины».

Дальше следуют совсем не героические факты. Жизневский пересек украинско-белорусскую границу на пограничном пункте «Новая Гута» — «Новые Яриловичи» незаконно. Ему было 17 лет, он был несовершеннолетним. А значит, без сопровождения родителей, либо без нотариально заверенной доверенности обоих родителей, в сопровождении доверенного лица, пересечь границу не имел права. Ни один пограничный чиновник, ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Украины, без соблюдения таких условий его пропустить не мог. И если на украинской стороне, которая «славится» коррупцией, за взятку можно вытворить что угодно, то это совершенно исключается с белорусской стороны. Там даже предлагать взятку настоятельно не рекомендуется. Что, конечно, не является гарантией того, что коррупция невозможна. Тогда нужно искать тех, кто пропустил несовершеннолетнего Жизневского и раскручивать коррупционное дело, искать тех, кто допускает незаконное пересечение границы несовершеннолетними.

Я не исключаю факт того, что Жизневский и его бригадир по имени Андрей дали взятку пограничникам в Белоруссии и Украине. Но не исключаю я и того, что этот Андрей и был доверенным сопровождающим лицом, у которого на руках были нотариально заверенные доверенности от родителей. Мать знала, что этот Андрей задолжал деньги и уже потом даже обвиняла его в «похищении» сына. Правда она же рассказывала, что искала ребенка и на таможне в Новой Гуте. Что поехала туда и расспрашивала о сыне. И якобы (с ее слов) ей сказали, что такого не видели. Но это может быть легендой, прикрытием своего собственного, «материнского» соучастия в побеге сына. Легенда, чтобы избежать неприятностей. «Дело ясное, что дело темное». В свете этих противоречивых показаний матери Жизневского и полного отсутствия роли отца в этом деле, образ родителей «героя Украины», как и самого «героя», приобретает подозрительные, мрачные очертания.

Так или иначе, несовершеннолетний Жизневский пересек границу Украины и жил там нелегально. Потому, что несовершеннолетний не имеет права по закону ни жить без родителей или опекунов в чужой стране, не регистрироваться, не соблюдать миграционного законодательства и тем более заниматься трудовой деятельностью. Жизневский жил нелегалом и работал нелегалом. Еще один миф о Жизневском — его принадлежность к УНА-УНСО. Он никогда не был официальным ее членом, несмотря на то, что был активистом, имел партийную кличку «Локи» (скандинавский бог черного юмора), а в историю вошел с шевроном этой нацистской организации. А на Евромайдан он прибыл совсем не по команде своего УНСО-вского «бригадного». Это еще один миф. Жизневский входил в другую организацию, легальную, под «крышей» которой он и ездил на Евромайдан из Белой Церкви. Название этой организации совсем не УНА-УНСО. Она называлась общественная организация «Молодежь Кличко».

Никогда нынешний мэр Киева, а в то время — политик, руководитель парламентской фракции, партии «УДАР», Виталий Кличко не вспоминал и не упоминал о том, что «вторая жертва Евромайдана», второй в списке герой «небесной сотни», один из трех кавалеров одноименного Ордена, а теперь еще и «герой Украины», был связан с ним. С его молодежной организацией, являвшейся на самом деле отрядами спортсменов-боевиков, «титушек» и штурмовиков. Боевым крылом Евромайдана. Незаконным вооруженным формированием. Почему? Наверное, по той же причине, по которой Порошенко никак не мог решиться все-таки присвоить высшую награду государства Украина подозрительному нелегалу и преступнику. Ибо умышленное нарушение пограничного режима, миграционного закона и проживание на нелегальном положении — это серьезное преступление, которое в лучшем случае, карается депортацией в Белоруссию, где «Локи» уже ждали весьма суровые органы следствия и очень несговорчивые суды.

Те, кто покрывал это преступление — сам является преступником. Теперь это преступление покрывается высшими лицами Украины, под прикрытием высшей награды и признания заслуг перед режимом, который этим самым действием оправдывает кличку «хунта». Но это не все преступления Жизневского, а теперь лично Порошенко и Кличко. На момент гибели Жизневский нарушил не только миграционное и пограничное законодательство. Он был членом НВФ. Это уже уголовная статья по обвинению в террористической деятельности на территории другого государства. К этой деятельности Жизневского склонили руководители официальной общественной организации. Именной организации Виталия Кличко. Это называется вовлечением в преступную, террористическую организацию гражданина иностранного государства. Вербовка иностранного наемника. Подобное подозрение можно оспорить только в суде. Но суда не будет, потому что вся хунта состоит из государственных и военных преступников.

На этом можно было бы и закончить, но без эпилога — никак. Эпилог должен быть. Мрачный, зловещий, совершенно безысходный эпилог. Вся «небесная сотня», все те, кого под прикрытием Запада, хунта, прикрываясь сама, назначила героями и раздает им государственные награды — всего лишь куклы для прикрытия кровавого театра. Там все такие и вот факты.

Герой Украины — чисто советская калька. Несмотря на декоммунизацию, советское звание не только существует на Украине, но во время государственной кампании по борьбе с советским наследием оно остается высшим и на 90% является монополией президента. Мало этого. В ходе «декоммунизации» и запрета всего советского, советским званием награждено больше людей, чем когда-либо. Большая часть награжденных — 99 — награждены посмертно. Это «небесная сотня», погибшая 20 февраля 2014 года от снайперского огня на Институтской улице в Киеве. «Сотня» из 99 человек не вся погибла 20 февраля 2014 года на Институтской. Потому, что неизвестные снайперы в тот день убили совсем не 100 и даже не 99...

В тот день от снайперского огня погибло 49 человек. Да-да! Некоторые из них, как к примеру Василий Аксенин из Черновцов, умерли позже. Аксенин — 11 марта, в Польше, причем по причине врачебной ошибки.

Студент Игорь Бачинский умер в больнице, 25 февраля по болезни. Его ранение не доказано. Герой Украины.

Владимир Бойков умер от инсульта и был найден в морге. Тоже герой.

Виталий Васильцов погиб при невыясненных обстоятельствах 18 февраля.

Валерий Брезденюк. Умер на митинге, 19 февраля.

Ольга Бура. Умерла 10 марта в больнице якобы от травм. Причины и обстоятельства гибели не установлены. Заключение судмедэкспертизы отсутствует. Героиня.

Богдан Калиняк. Простудился на майдане, заболел пневмонией, умер в больнице 28 января 2014. «Свидетели» говорили, что его облили из брандспойта. Врут. Брандспойты не применяли. Я свидетель.

Андрей Позняк. Найден застреленным в голову в центре Киева аж 10 марта 2014 года. Много позже переворота. Убийство не расследовано.

Александр Подригун. Умер от побоев неизвестными за пределами Киева 23 февраля 2014. После переворота.

Владимир Наумов. Найден на Трухановом острове, в Гидропарке. Следствие (уже после переворота) констатировало самоубийство. «Менты» в таких диагнозах не ошибаются. Но он был на Евромайдане. А, был? Говорят, был. Герой Украины. На его школе висит мемориальная доска этому самоубийце.

Иван Наконечный. Умер в больнице 7 марта 2014 якобы от ран, полученных 19 февраля на Институтской. Но 19 февраля 2014 никаких столкновений на Институтской не было, улица была захвачена 18 февраля милицией, гражданских туда не пускали. И традиционный «темный шлейф» героя небесной сотни. Сын Ивана Наконечного, узнав о смерти отца, не только не воодушевился его подвигом, но сказал, что он ему не отец и отказался хоронить. Еще один скелет в темном шкафу зловещей «небесной сотни».

Дмитрий Максимов. Погиб в ночь на 19 февраля во время скоротечного боя на Майдане. Якобы от боевой осколочной гранаты, примененной бойцами «Сокола». Но боевых гранат, как и боевого оружия, как и самого «Сокола» на Майдане не было. Никогда. Слово «Сокол» и слово «боевая граната» озвучил недостоверный источник. Один.

Артем Мазур. 18 февраля 2014-го будучи вооружен и опасен, нарушая конституцию и законы Украины, штурмовал Верховную раду. Получил травму в потасовке, был пленен без сознания, впал в кому, отчего умер 3 марта. По легенде. Но я там был во время штурма. Я отдавал нынешнему вице-спикеру Рады, Ирине Геращенко, пленных по спискам и отправлял со скорыми раненых. Я Артема Мазура не видел. Видел-фотографировал других. Но не его.

Сергей Кемский. Черносотинец и анархист. Убит 20 февраля снайпером. Снайпером? Тело нашли во дворе дома, возле Михайловского монастыря, далеко от Институтской. Там снайперы не работали. Герой Украины.

Антонина Дворянец. Толстая женщина с одышкой. Найдена на баррикаде мертвой, 19 февраля. Причина смерти — инфаркт или инсульт.

Наконец, Виктор Хомяк. Повесился внутри каркаса новогодней елки 27 января 2014. О нем писали тогда. Тот самый. Цитирую наградной лист:

«За гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства, наградить званием «герой Украины», посмертно». Конец цитаты. Одним росчерком золотого «Паркера». Родным положены наградные и льготы. Сами они уже часть культурного мифа и «их» версии учебников истории Украины. Вот такой вот, зловещей истории похожей на черную, злую шутку скандинавского бога Локи, чье имя носил герой Украины, Михаил Жизневский. Локи умеет шутить.

* Организация запрещена на территории РФ.