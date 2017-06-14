Владик из Донбасса, искалеченный снарядом ВСУ, не знает, что его мать погибла

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История девятилетнего Владика из Донецка, который получил тяжелейшие ранения и остался сиротой в результате обстрела ВСУ, настолько потрясла всех, что предложения помощи приходят из всех уголков мира. Так, американец Патрик Ланкастер даже создал счет, чтобы собрать деньги для раненого ребенка, который остался без обоих родителей и с разрушенным домом.

Съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась в больницу, чтобы выяснить, как себя чувствует маленький пациент. Мы очень надеялись, что в состоянии мальчика произошли улучшения. И действительно: в палате отделения реанимации нас встретил улыбающийся малыш. Владик уже не стонет, из него не торчит тысяча и одна трубочка. Он даже почти сидит в кровати и играет с машинкой.

«За мной тут хорошо ухаживают, чувствую себя тоже хорошо, — рассказывает Владик. — Мне тут помогали вчера ходить, помогают кушать — во всем помогают. Меня много людей приходит навестить, все спрашивают, что со мной было, тошнило ли меня, отбросило ли взрывом... Я помню, что где-то кричала женщина — я слышал голос. Больше ничего не помню. Дальше меня дядя под блиндаж положил. А потом дяди-военные забрали меня в военную машину. Так меня повезли сначала в одну больницу, потом во вторую. Так меня сюда привезли, но сначала лежал на другой кровати», — рассказывает Влад.

По словам заведующего отделением по оказанию экстренной хирургической помощи республиканской детской клинической больницы Валерия Ковалева, мальчик уже идет на поправку — прошли восьмые сутки с момента операции. Ребенок выздоравливает, скоро уже будут снимать швы. Конечно, капризничает немного в еде — шоколадки, увы, нельзя, пока только бульоны, но в принципе все идет хорошо, отметил врач.

«Про маму он пока не знает», — говорит Ковалев, напоминая, что украинский снаряд, изувечивший Владика, убил его мать.

«Когда бабушка приходила, он спросил: где мама? Бабушка ему сказала, что мама в больнице. Все вопросы на этом закончились, — говорит хирург. — Владик, кстати, семнадцатый ребенок, которого мы прооперировали с минно-взрывными ранениями. В этом году он уже второй такой. Но самое страшное, это когда ты оперируешь ребенка, смотришь в его глаза, а в них угасает жизнь, и он умирает прямо у тебя на операционном столе. Наверное, страшнее этого ничего нет».

Заведующий отделением — человек с большим сердцем, с невероятной самоотдачей выполняющий свою работу. Он очень заботливо относится к маленькому Владику, впрочем, как и весь медицинский персонал. Все взрослые смотрят на эту ситуацию, конечно, по-другому, не так, как мальчик — он еще не до конца понимает, что произошло.

«К Владику приходят люди, но не в палату, конечно — мы сюда, кроме вас и бабушки, никого еще не пускали, — рассказывает заведующий отделением. — Так вот, люди приходят, кто-то игрушку подарит, кто-то машинку… Спрашивают, что нужно приготовить из домашней еды — пока мальчику можно только бульоны и отвары. У него же остались только бабушка и тетя… Ест он самостоятельно, вчера уже пробовал ходить. Что ему нужно? Вот пришла молодая женщина и принесла две машинки. С одной он играет, а вторая здоровенная такая! Когда увидел — вообще на седьмом небе был, так обрадовался, говорит: «У меня никогда такой машинки не было!». Все нормально идет, дай бог, чтобы так и дальше».

Всеми медикаментами мальчик обеспечен — республиканская детская клиническая больница обеспечена всем необходимым. Владик сейчас мечтает только о том, чтобы увидеть родных: скоро к нему должны приехать тетя, братик и младшая сестричка. И, конечно, опробовать подаренную машинку с пультом — он сможет с ней играть, когда его переведут в другую палату в профильном хирургическом отделении.

«Я буду с детками там играть, а потом меня отпустят, и я пойду домой», — мечтает Владик.

Конечно, о почти до основания разрушенном доме он тоже еще ничего не знает. Печальные новости ребенку пока лучше не знать — негативные эмоции могут плохо сказаться на лечении.

Пока что Владик играет с мишкой по имени Мишутка, грезит о большом конструкторе-самолете и о том, чтобы в будущем работать в больнице.

«Тут интересно, укольчики делают… Уколов не боюсь — так только, чуть-чуть. А вот когда из пальца кровь берут, боюсь — это больно», — трогательно признается Владик.

Поразительно, конечно: получив ужасные травмы и повреждения, пережив операцию продолжительностью в 12 часов, парнишка боится всего лишь скарификатора. Владик — очень смелый для своего возраста.

На сегодняшний день с учетом положительной динамики пациента планируется его перевод из отделения интенсивной хирургии в профильное хирургическое отделение.