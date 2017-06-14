Родители посреди ночи выгнали 11-летнюю девочку в Архангельской области

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Новодвинск, 14 июня. Сотрудники полиции в Новодвинске (Архангельская область) во время ночного патруля обнаружили 11-летнюю девочку, которая плакала и скиталась по улицам. Девочка рассказала, что родители выгнали ее из дома.

По словам полицейских, ребенок жаловался на тошноту и головную боль. Маленькую бродяжку сразу же доставили в больницу для медицинского осмотра. После этого она будет передана инспектору по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.