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Общество
Родители посреди ночи выгнали 11-летнюю девочку в Архангельской области
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Родители посреди ночи выгнали 11-летнюю девочку в Архангельской области

15:44  14 Июня 2017
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Родители посреди ночи выгнали 11-летнюю девочку в Архангельской области

Новодвинск, 14 июня. Сотрудники полиции в Новодвинске (Архангельская область) во время ночного патруля обнаружили 11-летнюю девочку, которая плакала и скиталась по улицам. Девочка рассказала, что родители выгнали ее из дома.

По словам полицейских, ребенок жаловался на тошноту и головную боль. Маленькую бродяжку сразу же доставили в больницу для медицинского осмотра. После этого она будет передана инспектору по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Геннадий Плющев
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